Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября

11.09.2018 08:59

Сегодня утром, 11 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме, передают dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 39,9 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8790 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8940 человек и 1665 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7510 человек и 1470 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3510 человек и 820 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11100 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 170 авто:

КПВВ «Майорск» – 0/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:

КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «6:45. На "Каргилле" 30 машин оставались ночевать».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «8:14. Еленовка в сторону Мариуполя: льгота 40 машин. Обычная — до остановки».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.