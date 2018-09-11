В Донецке боевики «ДНР» и наемники из РФ «укрепляют» места своей «дислокации»

11.09.2018 14:36

Во временно оккупированном Донецке и других городах боевики «ДНР» и российские оккупанты «укрепляют» места своей «дислокации». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированных Донецке и других населенных пунктах боевики «ДНР» и российские оккупанты «укрепляют» места своей «дислокации». В основном это бывшие административные здания различных учреждений, например, банков и крупных предприятий. Так, в Донецке российские наемники, разместившиеся в здании «Приватбанка», активно начали укреплять входы в здание мешками с песком и ограничили свободный выход наемников на ступени здания.

Похожая картина наблюдается и во временно оккупированной Горловке – несколько админзданий на проспекте Ленина «укрепили» мешками с песком, практически полностью закрыв окна на всех этажах и поставлены решетки.

Вот что пишут люди в соцсетях:

«Донецк… Садовый проспект… бывшее здание Приватбанка… с начала войны там размещаются рос.войска… Особо не стесняясь, всегда шлялись туда-сюда, курили на ступеньках… А недавно заварили вход решеткой, обложились мешками с песком… Это в центре захваченного города! С… ть»,

«Готовятся)».

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