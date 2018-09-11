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Архив - Донецкая область

В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба

11.09.2018 07:38
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В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба

Подробностей ареста пока очень мало. О нем рассказал идеолог "ДНР", российский пропагандист Роман Манекин.

Стоит отметить, что с момента назначения на должность главаря "ДНР" Дениса Пушилина, это первый громкий арест в "республике". Ведь даже сильно проворовавшегося террориста Ташкента, соратника убитого Захарченко, отпустили на волю, после нескольких часов "серьезной беседы", передает "Диалог.UA".

По данным Манекина, а он уверяет, что ему уже несколько человек написали, террористы арестовали главврача "республиканской" наркологии Игоря Цыбу. При нем изъята приличная сумма денег, размер которой не уточняется.

В обсуждениях предположили, что деньги лишь предлог, и врача арестовали совсем по другой причине. "Так он ведь врач-нарколог, а не барыга... Или это из серии он слишком много знал?" – написали в обсуждениях.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, убийство, арест, главврач, ДНР, Пушилин, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
 
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