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В Макеевке троллейбус врезался в столб и повалил дерево
Во временно оккупированной Макеевке произошло серьезное ДТП – троллейбус врезался в столб и провалил дерево. Есть пострадавшие.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Макеевке накануне в вечернее время троллейбус на «15 линии» врезался в столб и повалил дерево. В троллейбусе разбито лобовое стекло. Незначительные телесные повреждения получил один из пассажиров и водитель троллейбуса. Причины, по которым произошло ДТП неизвестны. Некоторые макеевчане предполагают, изношенность и неисправность транспорта, другие – низкий уровень квалификации водителя.
На странице в соцсетях вчера в 22:39 появилось такое сообщение:
«Сегодня В Макеевке, на 15ой линии, троллейбус по неизвестным причинам попал в серьезную аварию, врезавшись при этом в столб и завалив дерево. В троллейбусе разбито лобовое и боковое стекла, помят корпус, жив ли водитель — неизвестно, как и неизвестно есть ли пострадавшие Об этом сообщил, прикрепив видео происшествия. Хоть бы никто не пострадал»,
«Троллейбусы времен СССР)))А что хотели? Ресурсы выработаны еще лет 10 на зад.Спасибо умельцам из ТУ что они еще ходят»,
«Да при чём тут троллейбусы. Водятлов понабирают с улицы по объявлению, которые даже ездить не умеют. Да ещё и жизни людей таким придуркам доверяют. Я как то ехала на днях на машине, пропустила вперёд троллейбус (уж очень он торопился). Так я за ним потом ехала целую остановку, потому что он всё время петлял по дороге и страшно было обгонять — за рулём явно был какой-то неадекват. А когда он начал поворачивать налево из правого ряда ( а в левом ряду как раз была я), было желание остановиться, вытащить это чудо из кабины и набить фейс. Все, кто был со мной в машине, тоже были в шоке от таких водятлов троллейбусов»,
«По крайней мере один пострадавший есть, с сильным ушибом колена, синяками и ссадинами»,
«Причём техники были в курсе, что троллейбус не исправен перед отъездом от детского мира, этот троллейбус стоял с вывернутыми колёсами и техники смотрели что-то как раз в районе подвески правого переднего колеса. По не уточненым данным ДТП произошло в результате обрыва рулевой тяги. Почему его не сняли с маршрута, остаётся загадкой»
«Водитель жив. Чуток ударился, но все с ним в порядке».
При этом «официальные источники» оккупационных «властей» молчат.
Теги: Донбасс, Макеевка, авария, троллейбус, ДТП, пострадавшие
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