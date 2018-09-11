- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»17:08
- В Мариуполе началась эпидемия кори16:51
- После смерти Захарченко боевики не выходят на связь для ремонта инфраструктуры- Куць15:46
- Очередная смерть на КПВВ! На пункте пропуска «Майорск» умер мужчина15:30
В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»
В оккупированный Донецк после убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко начинаются съежатся одиозные люди – российский кадровый военный Сергей Дубинский (псевдоним Петровский, позывной "Хмурый"), причастный к трагедии MH17, а также люди помощника президента РФ Владислава Суркова.
Так, пособник террористов Жучковский в своем Telegram-канале пишет о намерениях "Хмурого" посетить Донецк. Отметим, что Международная независимая расследовательская группа Bellingcat установила, что именно он организатор перевозки "Бука", который сбил малайзийский самолет, передает from-ua.
"Хмурый планирует возвращение (или пока просто визит) в Донецк. Отставной российский военный, командующий Краматорским гарнизоном и заместитель Стрелкова во времена обороны Славянска, основатель и руководитель "ГРУ ДНР", – написал он.
Боевик напомнил, что Дубинский покинул Донбасс в 2015 году, когда его якобы вызвали на переговоры в РФ, а въезд обратно закрыли, а его "ГРУ ДНР" закрыли.
А вот в российских СМИ пишут, что в Донецк уже прибыли старые кураторы Суркова с позывными Чайка и Патриот, которые "работали" на Донбассе в 2014–2015 годах. В России это все связывают с возможными переменами, которые могут быть не менее тех, как начиналась на востоке Украины "русская весна" в 2014 году.
Отметим, что в последнее время в т.н. "ДНР" и "ЛНР" ситуация накалилась. Еще в прошлом году убрали от власти Игоря Плотницкого, недавно отправили к "Гиви" и "Мторолле" Александра Захарченко, "Ташкент" с подельниками сбегает в Россию, а новым главарем в "ДНР" стал небезызвестный Пушилин, назначены "выборы" в непризнанных республиках. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что в Донецке шоу только начинается. По его мнению, на оккупированных территориях идет противостояние российских спецслужб – ФСБ и ГРУ.
Как заявлял второй президент Украины, переговорщик в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, из-за "выборов в Л/ДНР" минскому процессу может прийти конец. Он уверен, что за этим решение стоит Москва, которая традиционно все отрицает.
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, возвращение
- Донецкие новости: стало известно, когда бывшая домашняя арена ФК "Шахтер" примет первый матч с начала войны
- Трофей разыграют в Сумах
- Кубок Украины. Шуст начинает и выигрывает. У родных
- Фотофакт: в Донецке оккупанты готовят к открытию отжатый "McDonald's"
- Рыбка: Я воспитанный человек и никогда оскорбительных жестов не показываю
- Дважды проиграли "Шахтеру" - и попали в финал
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»17:08
- В Мариуполе началась эпидемия кори16:51
- Побитий Жириновським у Москві "бандерівець" виявився жителем Луганська16:11
- После смерти Захарченко боевики не выходят на связь для ремонта инфраструктуры- Куць15:46
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- От нее зависят жизни: Гройсман рассказал о важнейшей реформе, которая стартует в 2019-м17:47
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»17:08
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества