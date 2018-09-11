Затулин разрушил мечты сепаратистов Донбасса: "Признание "ДНР/ЛНР" это последнее, на что пойдет Кремль"

11.09.2018 08:49

Проталкивая идеи федерализации Украины, кремлевские сторонники и российская верхушка на самом деле прикрывают этим желание осуществления полной оккупации Украины.

Об этом пишет в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает "Диалог.UA".

Так, недавно сепаратист Константин Затулин, который до оккупации Донбасса был частым гостем "регионалов" Луганска и Донецка, объяснил, почему он перестал после захвата РФ отдельных городов Донетчины и Луганщины посещать эти территории.

Затулин сказал, что после оккупации ОРДЛО что-то пошло не так, поэтому он не хочет якобы врать луганчанам и дончанам о том, что признание РФ "ДНР/ЛНР" практически свершенный факт.

Кроме того, главной ошибкой событий того времени Затулин назвал потерю боевиками Мариуполя, он считает, что после этого "окно возможностей" у "ДНР/ЛНР" захлопнулось.

Также сепаратист прямо заявил, что официальное признание Москвой оккупированных городов Донбасса – это последнее, на что пойдет Кремль.

Комментируя сказанное российским сепаратистом, Бутусов подчеркнул, что на самом деле Кремль не интересует отдельно взятый Донбасс. Мечта Кремля – осуществление полного захвата Украины. "Очевидно, что словами о "федерализации" Затулин и кремлевская мафия прикрывают желание осуществить оккупацию Украины",- подчеркнул Бутусов.