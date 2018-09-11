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Жители Горловки говорят о большом количестве российских наемников в городе
Жители временно оккупированной Горловки сообщают о большом количестве российских наемников в городе, которых возят специальными автобусами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Горловчане обеспокоены появившимся в городе большим количеством российских наемников, которых возят по городу специальными автобусами. Некоторые жители города говорят, что подобная картина была в 2014 и 2015 годах. Кроме того, наемники одеты в разномастную форму и головные уборы – от бейсболок до панам с широкими полями. Если наемники передвигаются пешком, они привлекают внимание незнанием города.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Горловка ДФ По городу абизян автобусами возят. раньше такого не видела. Вообще сегодня их что-то много на улицах. группами, с рюкзаками»,
«Было такое в 14 и 15»,
«Угу»,
«Люди просто иногда не замечают детали. Возили и возят. Ментов на бп, орков на нули. Пазик жрёт топлива меньше чем условный Урал. Ныкономные»,
«Писали, что была замечена колонна военных грузовиков с ЛС. Двигались полями в темное время суток. Передвигались группами с интервалом 3-5 км. Да и у Суркова истерили, что ВСУ будут действовать по «хорватскому сценарию». В общем с…ся немного...»,
«Они обычно специально истерию разводят перед тем, как самим обострить ситуацию».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, наемники
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