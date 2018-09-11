Жители Горловки говорят о большом количестве российских наемников в городе

11.09.2018 13:46

Жители временно оккупированной Горловки сообщают о большом количестве российских наемников в городе, которых возят специальными автобусами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Горловчане обеспокоены появившимся в городе большим количеством российских наемников, которых возят по городу специальными автобусами. Некоторые жители города говорят, что подобная картина была в 2014 и 2015 годах. Кроме того, наемники одеты в разномастную форму и головные уборы – от бейсболок до панам с широкими полями. Если наемники передвигаются пешком, они привлекают внимание незнанием города.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Горловка ДФ По городу абизян автобусами возят. раньше такого не видела. Вообще сегодня их что-то много на улицах. группами, с рюкзаками»,

«Было такое в 14 и 15»,

«Угу»,

«Люди просто иногда не замечают детали. Возили и возят. Ментов на бп, орков на нули. Пазик жрёт топлива меньше чем условный Урал. Ныкономные»,

«Писали, что была замечена колонна военных грузовиков с ЛС. Двигались полями в темное время суток. Передвигались группами с интервалом 3-5 км. Да и у Суркова истерили, что ВСУ будут действовать по «хорватскому сценарию». В общем с…ся немного...»,

«Они обычно специально истерию разводят перед тем, как самим обострить ситуацию».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.