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Цирк, а не выборы: Как стать кандидатом в «главы ДНР», обсуждают местные пользователи
Для того чтобы участвовать в анонсированных «выборах главы ДНР», которые были назначены на 11 ноября, желающие кандидаты должны соответствовать некоторым формальностям, которые в «республике» записаны в «конституции ДНР». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Так, «главой ДНР» может быть «избран гражданин ДНР», достигший 30 лет и обладающий пассивным «избирательным правом». То есть, как минимум, необходимо являться дееспособным и не иметь судимости. Помимо этого, кандидат обязан иметь «паспорт образца ДНР». Выдвижение кандидатов на «выборах главы ДНР» осуществляется только путем самовыдвижения.
Для того чтобы «Центризбирком» смог зарегистрировать кандидата, потенциальному участнику необходимо собрать не менее 0,5% подписей от числа «избирателей». Запрещено принуждать «избирателей» ставить свои подписи за какого-либо кандидата и вознаграждать их в какой-либо форме. Сбор подписей должен быть пропорционально разделен между всеми городами и районами, временно неподконтрольными украинской власти.
Помимо этого, кандидат должен предоставить в «центризбирком» детальные сведения о своих доходах и доходах своей семьи, а также полную информацию об имуществе, счетах и расходах за последние 3 года.
Пользователи активно обсуждаю эту информацию в соцсетях и даже выдвигают друг друга в кандидаты:
- Ольга: «Для чего писать, если уже свыше говорят, что 99% Пушилин! Не вижу смысла вообще на выборы идти!!! Да и не за кого голосовать, проср@ли все»;
- Лана: «Какая гадость, какая гадость ваша заливная рыба!»;
- Алена: «Голосуйте за меня! Вам все равно, а мне приятно!»;
- Женя: «Чем Пушилин хуже Захарченко?»;
- Артем: «Цирк, а не выборы, референдума с головой хватило»;
- Оксана: «Алена, на выборы вообще не собиралась, но если Вы будете одним из кандидатов, обещаю, я за Вас проголосую!»;
- Алена: «Cпасибо, назначаю Вас своим представителем по предварительному сбору подписей»;
- Оксана: «хахаха) нет уж, увольте! Не люблю я политику!»;
- Cветлана: « ...вот опять не повезло... паспорт ДНР долго получать, не успею в "главы" проскочить...».
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин
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