Когда Россия прекратит военную агрессию на Донбассе, – мнение

12.09.2018 18:15

Российская Федерация прекратит военную агрессию против Украины, в частности, на Донбассе только тогда, когда наша страна укрепит армию и вступит в НАТО. Об этом заявил политолог Сергей Таран.

«Любые иллюзии о смене власти в России в Украине должны закончиться, потому что у нас часто можно услышать, что пока есть Путин, есть плохая Россия, а когда поменяется власть и Путин, то в России к власти придет какое-то демократическое правительство, с котором будут совсем иные отношения с нами, и с ним можно будет помириться, и снова будем "братьями", как говорят в России. Так вот – этого не произойдет», – считает Таран

По его словам, мнение россиян по украинскому вопросу не зависит от того, где находятся эти политики – при власти или в оппозиции.

«По Украине у них единая позиция. У нас есть выбор – или мы имеем дело с Россией, которая с нами хочет воевать армиями, или, как оппозиция, мы имеем дело с РФ, которая готова с нами воевать экономикой, оказывать давление на нас морально, организовывать гибридную войну. Мы должны понимать, что происходит в России, но и понимать, что, пока у нас не будет мощной армии, которая раз и навсегда снимет вопрос агрессии РФ в Украине, мы будем иметь эту заваруху», – отмечает эксперт.

«Еще один вариант – это то, чтоб Украина стала членом НАТО. Я помню, как раньше страны Балтики, а до этого восточной Европы заявили о намерениях стать членами НАТО, это было в 1990-х годах. Был страшный скандал. Россия угрожала многочисленными неприятностями этим странам. И что произошло после того, как сначала Польша, Чехия, Румыния, а потом страны Балтики стали членами НАТО? У России улучшились с ними отношения, потому что там поняли, что их уже не "поймать", что они уже "под зонтиком" НАТО», – добавил политолог.

Источник: https://dnews.dn.ua