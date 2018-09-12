На Донетчине заработали 10 удаленных рабочих мест ПФУ по обслуживанию граждан

12.09.2018 20:18

В Донецкой области начали работу 10 удаленных рабочих мест специалистов Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Агентские пункты открылись в Славянске, Краматорске, Константиновском городском совете и трех населенных пунктах Константиновского района. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается, это позволит приблизить пенсионные услуги для больше чем 80 тыс. жителей региона.

Так, в Славянске удаленные рабочие места открылись в микрорайонах Железнодорожный, Черевковка и Славянский курорт. Работа пунктов позволит 35,5 тыс. жителям микрорайонов, из которых 17,8 тыс. пенсионеров, получить пенсионные услуги.

Кроме того, благодаря работе агентского пункта в микрорайоне Славянский курорт услугами по вопросам пенсионного обеспечения могут воспользоваться и отдыхающие санатория Славянский.

В Константиновском районе пункты заработали в Константиновском городском совете, селах Заря, Новодмитровка и Торское. Таким образом, пенсионные услуги стали доступны для 13 тыс. жителей окрестных микрорайонов Константиновского городского совета. Пункт будет работать каждую первую среду с 08:00 до 12:00 и четвертую пятницу месяца с 13:00 до 16:00.

Благодаря открытию удаленного рабочего места в селе Заря пенсионными услугами смогут также воспользоваться около 1 тыс. жителей близлежащих сел Старониколаевка, Романовка, Калиново, Гнатовка, Тарасовка, Яблоновка, Александро-Калиново.

В помещении Новодмитриевского сельского совета агентский пункт будет работать каждую первую среду месяца и четвертую пятницу. Пенсионные услуги теперь смогут получить более 3,3 тыс. жителей из 14 ближайших деревень.

«В состав Торской сельского совета входит восемь сел: Торское, Новопавловка, Приют, Павловка, Петровка, Торское, Райское и Софиевка. Всего это около 3 тысяч человек, треть из которых – пенсионеры», – говорится в сообщении.

В ПФУ подчеркивают, теперь жители этих сел смогут решать пенсионные вопросы, не обращаясь в территориальное управление.

Помимо этого, в Краматорске заработали агентские пункты по оказанию пенсионных услуг в микрорайоне Лазурный и поселках городского типа Красноторка и Беленькое.

«В поселке Красноторка пенсионные услуги станут ближе для 6 тыс. жителей, из которых 900 – пенсионеры. Также пенсионными услугами смогут воспользоваться жители трех близлежащих населенных пунктов – поселков Малотарановка, Камышеваха и села Приволье. Благодаря открытому агентском пункта в поселке Беленькое консультации по пенсионным вопросам смогут получить более 9,6 тыс. жителей, а также – жители соседнего поселка Васильковская Пустошь», – сказано в сообщении.

По информации Пенсионного фонда, для обслуживания краматорчан обустроен агентский пункт оказания пенсионных услуг и в отделении ПАО «ПриватБанка» микрорайона Лазурный. «Население микрорайона насчитывает 13,4 тыс. человек, треть из которых – пенсионеры», – уточняют в ПФУ.

В ПФУ добавили, что работа органов местной власти и Пенсионного фонда области по дальнейшему расширению сети агентских пунктов обслуживания граждан продолжается.

Источник: https://dnews.dn.ua