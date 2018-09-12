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«Ни Ташкента, ни Трапезникова». Стало известно о судьбе «министров ДНР»

12.09.2018 14:45
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«Ни Ташкента, ни Трапезникова». Стало известно о судьбе «министров ДНР»

В социальных сетях, близкий к источникам в оккупационных «администрациях» ОРДЛО Александр Чаленко сообщил, что судьба бывших главарей «ДНР» Александра Трапезникова и Александра Тимофеева «Ташкента» решена — они в ближайшее время не смогут вернуться на оккупированную часть Донетчины.

Так, Чаленко пишет:
«Все, ни Ташкент, ни Трапезников в ближайшие годы не попадут на территорию ДНР. В ближайшие годы туда не попадет и Казаков. Это решение окончательное.

Именно Ташкента и Трапезникова обвиняют в тотальном финансовом, экономическом и политическом беспределе, распиле и коррупции».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ташкент, министерство, ДНР, боевики
 
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