Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»

12.09.2018 10:30

И.о. «министра доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов заявил, что экономическая ситуация на оккупированной территории Донецкой области очень тяжелая.

Так, Лавренов уточнил: «Экономическая ситуация — тяжелая. Это обусловлено, в первую очередь, внешними фактами, непризнанностью республики».

По его словам, одним из ключевых факторов экономических проблем является военный конфликт: «Война у нас еще не закончена. Этот конфликт возобновляемый, вялотекущий, но это вызывает массу проблем».

Источник: https://donpress.com