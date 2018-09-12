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Оккупанты проводят в СИЗО учения по «ликвидации бунтов»
В Донецком следственном изоляторе и Макеевской исправительной колонии на протяжении нескольких дней оккупанты проводили «учения по ликвидации массовых беспорядков и групповых нарушений» среди заключенных.
Пресс-служба «минюста ДНР» сообщает, что в учениях участвовали группы быстрого реагирования и отряд спецназначения.
В «ведомстве» уточнили: «Основной целью данных мероприятий была наработка практических навыков группой быстрого реагирования при проведении операций по ликвидации массовых беспорядков и групповых нарушений режима содержания в местах лишения свободы, а также отработка действий штурмовой группы республиканского отряда специального назначения, с одновременным проведением общих обысков объектов вышеуказанных учреждений».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, СИЗО, ДНР, ЛНР, оккупанты
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