ООН требует от Украины решительных действий: тысячи людей на грани выживания, все очень серьезно

12.09.2018 12:20

Украина должна возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) ожидает, что украинские власти быстро выполнят решение Верховного суда Украины (ВСУ), признавшего 4 сентября незаконным прекращение выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом говорится в пресс-релизе этого ведомства, распространенном во вторник в Женеве.

«Это решение представляет собой линию жизни для тысяч пожилых людей, не имевших возможности получать пенсии, на которые они рассчитывают», — заявила директор Европейского бюро УВКБ Паскаль Моро.

«Мы призываем украинские власти быстро выполнить это решение, и принести облегчение многим людям, которые рассчитывают на эти эти выплаты», — добавила она.

Как подчеркивается в пресс-релизе, УВКБ «продолжает призывать международное сообщество оказать поддержку 3,4 млн людей, нуждающихся в гуманитарной помощи вследствие конфликта».

Как сообщалось, на оккупированном Донбассе людям, чтобы выжить, приходится продавать все, что можно. Поэтому, больше всего покупателей встречается на всевозможных «блошиных» рынках. Нищета на Донбассе везде. Началась она, по словам местных жителей, после оккупации территории.

Источник: https://politeka.net



