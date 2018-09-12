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Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
Советник Путина и по совместительству куратор войны на Донбассе Владислав Сурков организовал тайную встречу с главарями «Л-ДНР»
Согласно инсайдерской информации, встреча была проведена для обсуждения будущего террористических псевдогосударств на временно неподконтрольном Украине Донбассе.
Как сообщил российский пропагандист Сергей Белоус, тайная встреча была проведена 10 сентября в Ростове-на-Дону. Кураторы Кремля вызвали на совещание делегацию с оккупированных территорий, среди которых были так называемые «министры» и «депутаты».
Также известно, что с российской стороны на встрече присутствовали следующие персоны: серый кардинал Кремля Сурков, председатель межведомственной комиссии по вопросам так называемых «Л-ДНР» Сергей Назаров, руководители силовых ведомств и известный политтехнолог Алексей Чеснаков, который не скрывает работы с террористами на Донбассе.
Во время совещания обсуждалась «бурная деятельность» Александра Тимофеева и его заместителя Михайлова. Шел разговор о конфискации их имущества и об уголовном преследовании. По словам пропагандиста Белоуса, Кремль делает ставку на Пушилина, но не собирается уменьшать влияние на Донбассе.
«В Кремле уверены, что Пушилину необходимо заработать авторитет, чтобы местные видели в нем хозяйственника. Помимо этого, Москва требует, чтобы «Л-ДНР» избавлялись от милитаристской политики, чтобы быть больше похожими на соседние регионы РФ», — пишет Белоус.
«Действующим главарям АП поставила ультиматум — продемонстрировать населению заслуги новой команды. Население якобы должно увидеть, что псевдореспублики плывут в мирном русле. Кроме этого, Москва готовит показательные аресты за отжим бизнеса», — подытожил пропагандист.
Ресурсы, подконтрольные террористам Донбасса, уже отреагировали на информацию, заявив, что никакой встречи в Ростове не было.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Ростов-на-Дону, переговоры
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