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Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Гнутово»
12.09.2018 09:45
За минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли 46 тыс. человек. Сегодня утром все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме.
По данным Госпогранслужбы утром в очередях на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/40;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/40;
КПВВ «Гнутово» — 10/10.
За минувшие сутки КПВВ пересекли 46 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:
- «Майорское» — 10 560 человек и 1190 транспортных средств;
- «Марьинка» — 9830 человек и 1820 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 9070 человек и 1640 транспортных средств;
- «Гнутово» — 4215 человек и 920 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 12 420 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, Гнутово
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