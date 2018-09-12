Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Гнутово»

12.09.2018 09:45

За минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли 46 тыс. человек. Сегодня утром все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы утром в очередях на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/40;

КПВВ «Гнутово» — 10/10.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 46 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств: