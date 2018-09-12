Соцсети: ФСБ РФ хочет назначить главарем ОРДО Захарченко

12.09.2018 18:45

Один из Телеграмм-каналов со ссылкой на источники в АП России Владимира Путина сообщает, что ФСБ России на предстоящих «выборах» главаря «ДНР» в качестве главного «кандидата» видит бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Так, канал сообщает: «Наш источник в АП сообщает, что тема подбора руководящей команды в «ДНР» «перешагнула» окружение В.Суркова. Начиная с назначения Д. Пушилина новым временным «главой ДНР», почти ежедневно в Москве и в Ростове-на-Дону проходят консультации с участием представителей АП, сотрудников спецслужб, чиновников Ростовской области и представителей «ДНР».

Кроме того, источник якобы заявил: «Представители спецслужбы предлагают вновь ввести в публичное пространство кандидатуру Виталия Захарченко, экс-министра МВД при Януковиче. Он сам родом из Донецка, обладает в „ДНР“ авторитетом. В том числе — по причине того, что именно он отдавал приказ о разгоне Майдана».

Источник: https://donpress.com