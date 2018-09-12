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Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»

12.09.2018 21:45
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Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»

Российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), а также «врио экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает российский пропагандист Александр Чаленко на своей странице в социальных сетях.

«Все, ни Ташкент, ни Трапезников в ближайшие годы не попадут на территорию ДНР. В ближайшие годы туда не попадет и [советник "главы ДНР"] Казаков. Это решение окончательное», – пишет Чаленко

Он также сообщает, что «именно Ташкента и Трапезникова обвиняют в тотальном финансовом, экономическом и политическом беспределе, распиле и коррупции».

Отвечая на вопрос в обсуждении, будет ли Тимофеев и Трапезников спокойно жить в России, Чаленко сообщает, что не знает этого.

Источник: https://dnews.dn.ua 

 



Теги: Донбасс, ДНР, Тимофеев (Ташкент)
 
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