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Украина наполняет Азовское море военными катерами
В Азовское море началось перебрасывание артиллерийских катеров, передает MRPL.CITY.
В Бердянске началось перебрасывание автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины, сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе и командовании ВМС.
Решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море и создание там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ было принято после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября.
ВМС отмечает, что ожидается перебрасывание трех малых бронированных артиллерийских катеров, которые на сегодняшний день являются самыми мощными в Азовском море. Они и станут очередными средствами ВМС.
До конца года ВМС ВСУ планирует создать военно-морскую базу путем перемещения сюда Южной военно-морской базы ВМС ВС Украины из Николаева. До оккупации Крыма база находилась в пгт Новоозерное в заливе Донузлав. В дальнейшем на базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств.
Таким образом произойдет переформатирование структуры командования Военно-морских сил ВС Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, военные, катер
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