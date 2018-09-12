За Захарченко не отомстят: эксперт рассказал, о дальнейших шагах России на Донбассе

12.09.2018 13:47

Российские оккупанты не станут разжигать военный конфликт из-за ликвидации главаря "ДНР".

Кремль продолжит давить на Украину с помощью "выборов" в псевдореспубликах. Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что боевики мечтают отомстить Киеву за убийство "бати", однако у них нет такой возможности без поддержки Кремля, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "24 канал".

По словам эксперта, пророссийские террористы могут начать наступление, однако без военной поддержки "империи" у них быстро закончатся ресурсы. Если кремлевское руководство решится предоставить сепаратистам поддержку, то у него не останется шансов разыграть карту обвинений в адрес украинских властей. Фесенко отмечает, что, несмотря на отсутствие формальных признаков эскалации на Донбассе, боевики все же продолжают нарушать договоренности с Украиной, а ситуация на фронте и вовсе вернулась к тому, что было до школьного перемирия. Ранее эксперт раскрыл новый план Суркова по Донбассу после убийства главаря "ДНР".

Также жители ОРДЛО рассказали, как изменились террористы после смерти их "бати". Напомним, "советник" Захарченко рассказал, как четыре года назад с помощью расстрелов боевики боролись с наркоторговлей в "республике".



Источник: www.dialog.ua