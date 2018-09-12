Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За Захарченко не отомстят: эксперт рассказал, о дальнейших шагах России на Донбассе

12.09.2018 13:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За Захарченко не отомстят: эксперт рассказал, о дальнейших шагах России на Донбассе

Российские оккупанты не станут разжигать военный конфликт из-за ликвидации главаря "ДНР".

Кремль продолжит давить на Украину с помощью "выборов" в псевдореспубликах. Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что боевики мечтают отомстить Киеву за убийство "бати", однако у них нет такой возможности без поддержки Кремля, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "24 канал".

По словам эксперта, пророссийские террористы могут начать наступление, однако без военной поддержки "империи" у них быстро закончатся ресурсы. Если кремлевское руководство решится предоставить сепаратистам поддержку, то у него не останется шансов разыграть карту обвинений в адрес украинских властей. Фесенко отмечает, что, несмотря на отсутствие формальных признаков эскалации на Донбассе, боевики все же продолжают нарушать договоренности с Украиной, а ситуация на фронте и вовсе вернулась к тому, что было до школьного перемирия. Ранее эксперт раскрыл новый план Суркова по Донбассу после убийства главаря "ДНР".

Также жители ОРДЛО рассказали, как изменились террористы после смерти их "бати". Напомним, "советник" Захарченко рассказал, как четыре года назад с помощью  расстрелов боевики боролись с наркоторговлей в "республике".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх