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Зюганов просит немедленно включить Донбасс в состав России: глава КПРФ предложил Путину свой план
Глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявляет, что президент России Владимир Путин должен немедленно принять оккупированную часть Донбасса в состав России.
Об этом сообщают российские информационные агентства. Комментируя сложившуюся ситуацию на востоке Украины, Зюганов подчеркнул, что на месте Путина в срочном порядке включил бы захваченную россиянами часть Донбасса в состав России. Российский политик добавил, что на первом этапе так называемые "Л/ДНР" необходимо признать "независимыми государствами" по схеме Южной Осетии и Абхазии, после чего, вероятно, принять в РФ. Глава российских коммунистов подчеркнул, что на Донбассе живут родственники и друзья россиян, а регион якобы сооружала "вся советская страна".
Ранее Соловьев "угрожающе" предупредил Киев, а террорист Захарченко был поднят на смех на эфире программы Соловьева после слов о переговорах с президентом Порошенко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Геннадий Зюганов, ДНР, ЛНР
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