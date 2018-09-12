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Зюганов просит немедленно включить Донбасс в состав России: глава КПРФ предложил Путину свой план

12.09.2018 14:30
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Зюганов просит немедленно включить Донбасс в состав России: глава КПРФ предложил Путину свой план

​Глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявляет, что президент России Владимир Путин должен немедленно принять оккупированную часть Донбасса в состав России.

Об этом сообщают российские информационные агентства. Комментируя сложившуюся ситуацию на востоке Украины, Зюганов подчеркнул, что на месте Путина в срочном порядке включил бы захваченную россиянами часть Донбасса в состав России. Российский политик добавил, что на первом этапе так называемые "Л/ДНР" необходимо признать "независимыми государствами" по схеме Южной Осетии и Абхазии, после чего, вероятно, принять в РФ. Глава российских коммунистов подчеркнул, что на Донбассе живут родственники и друзья россиян, а регион якобы сооружала "вся советская страна".

Ранее Соловьев "угрожающе" предупредил Киев, а террорист Захарченко был поднят на смех на эфире программы Соловьева после слов о переговорах с президентом Порошенко.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Геннадий Зюганов, ДНР, ЛНР
 
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