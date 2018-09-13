Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"

13.09.2018 20:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"

Украинский военный высмеял дешевую постановку террористов для дискредитации ВСУ, украинских спецслужб и добровольческого движения.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" напомнил про очередной фейк террористов о нападении СБУ на бойцов "Правого сектора", передает "Диалог.UA".

Боец отметил, что в Сети сразу распознали нелепое творение "Дырлявуда", однако нашлись и те, кто стал активно распространять "ересь" на своих страницах с лозунгами "Власти уничтожают патриотов".

Однако террористы не успокоились и вскоре потешили общественность снимками с нашумевшего "штурма" бойцов Яроша, которые демонстрируют "боевую технику СБУ".

Как выяснилось, "БТРы службы безопасности" оказались техникой саперной роты 1-го армейского корпуса "ДНР", которые засветились во время "патриотической" игры в оккупированном Донецке.



Теги: Донецк, Донбасс, СБУ, БТР, ДНР, боевики, ВСУ, бронетехника, военная техника, фейк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх