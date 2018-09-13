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Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о массовом перебросе военных из России и техники к украинским границам.
Отмечается, что большая часть военных - это жители Чечни и Дагестана. Силы ВС РФ продолжают нарастать недалеко от украинской границы.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает dialog.ua.
В сообщении отмечено, что РФ прикрывает массовый переброс своих сил, якобы проводя маневры "Восток-2018". Большое количество солдат России уже стоят на границе с Украиной. Некоторые военные части даже были перемещены на штатной технике.
На сегодняшний день в районах сосредоточения войск страны-агрессора находятся полевые лагеря. На их базах сформированы спецотряды, целью которых является скрытая ротация и поддержка передовых позиций соединений с частями 1-го и 2-го АК ВС РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины также сообщило, что часть этих отрядов состоит из жителей Дагестанского и Чеченского регионов РФ. Кроме того, на границе с Украиной были замечены отряды казаков, которые ранее воевали с ВСУ со стороны так называемой "Л/ДНР".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, разведка, граница, нападение, ГРУ, ДНР, ЛНР, ВСУ, Минобороны, РФ
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