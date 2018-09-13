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Кремль готовится отправить в "ссылку" на Донбасс еще одного Захарченко: появился резонансный инсайд
Террористическую "ДНР" в скором времени может возглавить бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, бежавший с Януковичем после расстрела Майдана.
Громким инсайдом о планах Москвы на нового главаря "ДНР" поделилась ЛентаUA.net со ссылкой на telegram-канал "Кремлевский безБашенник", передает "Диалог.UA".
Кремль сейчас активно пытается решить проблему Донбасса, которого до нищеты и социального бунта довел их ставленник ликвидированный Александр Захарченко. Одиозный Денис Пушилин, уверяет ресурс, на кресле главаря "ДНР" усидит недолго. Кремль использует его для зачистки и "раскулачивания" клики ликвидированного Захарченко, после чего "выкинет за борт".
Пушилина в результате "выборов" Кремль хочет заменить на экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко, уверяет "Кремлевский безБашенник". Именно он вместе с Януковичем прямо ответственны за расстрел мирных протестующих Майдана. За это, а также за донецкие корни его уважают любители "русского мира" на оккупированном Донбассе.
Пока неизвестно, согласится ли Захарченко на такое сомнительное предложение. Однако, без сомнений, Кремль, скорее всего, не оставит ему выбора. Сами "выборы" на оккупированном Донбассе сейчас активно обсуждаются в РФ, отметил ресурс.
В Ростове-на-Дону практически ежедневно проходят встречи администрации президента и силовиков РФ со ставленниками из "ДНР". Что касается, Пушилина, то ему, по данным "Кремлевского безБашенника", уготовили должность в "силовой структуре" террористической "ДНР", но, что примечательно, не министерскую.
Теги: Донбасс, МВД, Майдан, ДНР, Пушилин, Захарченко, Янукович, РФ
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