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Архив - Донецкая область

Помогать «ДНР» в расследовании убийства Захарченко будут российские криминалисты

13.09.2018 22:31
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Помогать «ДНР» в расследовании убийства Захарченко будут российские криминалисты

В расследовании убийства главы группировки «ДНР» будут помогать российские эксперты-криминалисты. Об этом заявила сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Речь идет о российских экспертах-криминалистах, они будут находиться на этой территории по просьбе местных властей и будут оказывать им содействие в расследовании теракта», - заявила Захарова.

Ранее руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа сообщил, что специалисты ФСБ уже помогают «ДНР» в расследовании убийство Захарченко.

31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке погиб глава группировки «ДНР» Александр Захарченко. При взрыве также скончался его охранник. «ДНР» сообщала о 12 пострадавших, среди них – соратник Захарченко и «министр доходов ДНР» Александр Тимофеев.

В ОБСЕ допускают возможность международного расследования убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.

При этом наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли увидеть тело Захарченко и узнать подробную информацию о всех пострадавших в результате взрыва 31 августа. Медперсонал отказался предоставить СММ информацию без разрешения от боевиков «ДНР».

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Россия, Донбасс, убийство, взрыв, расследование, теракт, МИД, ДНР, боевики, Захарченко, РФ
 
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