- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
Помогать «ДНР» в расследовании убийства Захарченко будут российские криминалисты
В расследовании убийства главы группировки «ДНР» будут помогать российские эксперты-криминалисты. Об этом заявила сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Речь идет о российских экспертах-криминалистах, они будут находиться на этой территории по просьбе местных властей и будут оказывать им содействие в расследовании теракта», - заявила Захарова.
Ранее руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа сообщил, что специалисты ФСБ уже помогают «ДНР» в расследовании убийство Захарченко.
31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке погиб глава группировки «ДНР» Александр Захарченко. При взрыве также скончался его охранник. «ДНР» сообщала о 12 пострадавших, среди них – соратник Захарченко и «министр доходов ДНР» Александр Тимофеев.
В ОБСЕ допускают возможность международного расследования убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.
При этом наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли увидеть тело Захарченко и узнать подробную информацию о всех пострадавших в результате взрыва 31 августа. Медперсонал отказался предоставить СММ информацию без разрешения от боевиков «ДНР».
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, убийство, взрыв, расследование, теракт, МИД, ДНР, боевики, Захарченко, РФ
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка
- Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
- "В Москве принято решение..." - известный журналист рассказал, кто на самом деле убил Захарченко
- Кулак сформирован: главарь "ДНР" напуган наступлением ВСУ на Донбассе сразу с трех направлений
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- Боевики «ДНР» задержали более 300 человек
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Кабмин планирует увеличить расходы на образование – Гройсман 11:05
- Стало известно, сколько украинцев поддержали бы вступление в ЕС и НАТО на референдуме10:38
- ЕС не снимет санкции с России, пока не будут реализованы Минские договоренности – Меркель 10:25
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Минималка и пенсии: Гройсман назвал цифры09:15
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»