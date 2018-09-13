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Террористы "ДНР" обнаружили нового "ликвидатора" Захарченко
Силовики террористической "ДНР" обнаружили нового "подозреваемого" в убийстве своего главаря Александра Захарченко.
Опубликовано фото "ликвидатора", передает "Диалог.UA" со ссылкой на сепаратистские ресурсы.
Новым "подозреваемым" в убийстве Захарченко стал некий неизвестный мужчина, который, по версии террористов, "засветился" в печально известном кафе "Сепар" в день убийства главаря "ДНР".
Имя "силовики" кремлевской "республики" не назвали, призвав граждан опознать "преступника". "ДНРовцы" даже обнародовали весьма размытое фото "ликвидатора" Захарченко. Опознать на нем "убийцу" явно очень и очень трудно.
Стоит отметить, что главарь "ДНР" был взорван 31 августа в кафе "Сепар". Это заведение принадлежит его охраннику - "фейсконтроль" не пускал туда случайных людей. Это говорит о том, что "убрали" Захарченко свои, скорее всего, это была ФСБ.
Сами террористы традиционно обвинили в произошедшем СБУ. В день взрыва были схвачены более 10 "ликвидаторов", однако, по всей видимости, этого оказалось мало. Расследовать убийство официально отправилась на оккупированный Донбасс делегация силовиков РФ.
Теги: Донбасс, взрыв, фото, СБУ, ДНР, Захарченко, ликвидатор, РФ
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