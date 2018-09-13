"Ты узнаешь это первым", - Бутусов ответил на "цитату года" Пушилина про запрет "диверсионной деятельности" украинских ДРГ

13.09.2018 16:26

Украинский журналист Юрий Бутусов отреагировал на заявление нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина о деятельности украинских диверсионных групп. Глава делегации псевдобреспублики в Минске Пушилин намеревается запретить в письменной форме диверсионную и террористическую деятельность на Донбассе в связи с ликвидацией его предшественника Захарченко, передает "Диалог.UA".

Новый лидер террористов такой "мерой контроля" хочет "прикрыть" деятельность украинских ДРГ на территории "Л/ДНР".

На "цитату года" Пушилина отреагировал Бутусов, отметив, что террорист, в отличие от Захарченко, не хвастается достижениями "русского мира" на украинской земле, а выдумывает мифические диверсионные группы от Украины в фейковых республиках.