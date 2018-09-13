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У Маріуполі підліток розпорошив газовий балончик в очі водія тролейбусного управління

13.09.2018 14:33
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У Маріуполі підліток розпорошив газовий балончик в очі водія тролейбусного управління

У Маріуполі підліток розпорошив газовий балончик в очі водія ремонтного автомобіля тролейбусного управління
Як повідомляють очевидці, інцидент стався 12 вересня близько 23:30, передає Depo.Донбас.
Ремонтна бригада ТТУ займалася контактною мережею. У цей момент повз їхав юнак на велосипеді. Несподівано він розпорошив газовий балончик в очі водієві автомобіля.
На місце події приїхала "швидка". 59-річного чоловіка госпіталізували в очне відділення обласної лікарні інтенсивного лікування з хімічним опіком обох очей.



Теги: Донбасс, Мариуполь, водитель, глаз, подросток, газовый баллон
 
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