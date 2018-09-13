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Архив - Донецкая область

В Донецке и Макеевке боевики и наемники чеченской внешности проверяют весь транспорт

13.09.2018 15:29
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В Донецке и Макеевке боевики и наемники чеченской внешности проверяют весь транспорт

Боевики «ДНР» и наемники чеченской внешности во временно оккупированных Донецке и Макеевке ведут тотальную проверку всего проезжающего транспорта. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты, в том числе и очень похожие на чеченцев, ведут тотальную проверку транспорта на дорогах. Речь идет как об автомобилях, так и о маршрутных такси, в которых о чем-то «беседуют с пассажирами». Что касается чеченцев, то люди говорят, что у них устрашающий вид.
Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях:
«Стоят после переезда на Горняке, на Смолянке, на дк Куйбышева, на Бакинах… везде стоят...»,
«Окраины города — досмотры продолжаются...1мент+2-3 автоматчика… с бородами «а-ля чечен»… страшныии...»,
«Макеевка пушка вечер зелёные с гаишника и продолжают нести «вахту», остановили Газель с пассажирами, о чем то беседовали».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, боевики, наемники
 
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