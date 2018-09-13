В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"

13.09.2018 22:09

В оккупированном Донецке происходит разоружение "прилепинского батальона" на территории гостиницы "Прага".

Об этом в соцсети сообщил российский наемник Александр Жучковский, передает tribun.com.ua.

"Был слышен взрыв и беспорядочная стрельба (кто в кого стрелял неясно). Никого из бойцов пока не выпускают, командир батальона Сергей Фомченко ("Фомич") задержан", - пишет боевик.

"Захар, срочно лети в Донецк! Бандеровцы нанесли удар в спину! Спасай Фомича, пока его тоже не убили украинские диверсанты", - иронично комментирует данную новость на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.