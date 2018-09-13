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В Донецке замечены боевики «ДНР» на крышах домов
Во временно оккупированном Донецке на крышах зданий, где дислоцируются боевики «ДНР» и российские оккупанты сидят вооруженные наблюдатели. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на крышах зданий, в которых дислоцируются, выставляют вооруженных наблюдателей. Дончане поначалу восприняли фигуры на крышах как манекены, однако, оказалось это не манекены, а боевики.
Кроме того, в некоторых местах, по неизвестным причинам выставляются манекены, одетые в форму и даже противогазы.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«А знаете ли вы шо на крыше мясокомбината сидит хрен с автоматом и в каске… думали — резиновый или манекен… а потом пригляделись — живой!.. шеволится и башкой крутить!»,
«Колбасу охраняет. Грустит. Охраняет, запахи вокруг. А он на крыше, придурок»,
«Так там жеж увы вместо колбасы теперь уралы и танки»,
«Даааааа? Я не знала, что не работает мясокомбинат»,
«Там теперь их база… все огорожено колючкой...»
«ДФ Донецк на мусарне в Куйбышевском районе на углу манекен абдрачлена посадили в противогазе:-)».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, дом, ДНР, боевики
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