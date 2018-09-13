Последние новости раздела
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
В Мариуполе не планируют открывать "Макдональдс"
13.09.2018 16:50
Помещение, где ранее располагался фаст-фуд "Runway" и ресторан "Макдональдс", в настоящее время закрыто и в нем идет ремонт. И мариупольцы стали надеяться, что в город вернется всемирно известный ресторан быстрого питания.
"Неужели крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания вернется в наш город?" - удивлялись горожане.
Как оказалось, нет. Как пояснили 0629 в компании, в ближайшее время в Мариуполе открытие "Макдональдса" не запланировано.
На месте же бывшего "Мака", как стало известно, откроется кофейня, а прежнее заведение быстрого питания переехало в район Дома связи.
Напомним, "Макдональдс" в Мариуполе закрылся в мае 2014 года из-за сложной логистики доставки продуктов.
Теги: Донбасс, Мариуполь, открытие, МакДональдс
Читайте также:
- Пока летит президент: что обсудили в Мариуполе
- В Донбассе обнаружено захоронение воина полка Игорева
- Ющенко все-таки приедет на открытие "Донбасс Арены"
- В Донецке на инвестиционном саммите подписывали меморандумы (ФОТО)
- В Мариуполе открылся скейт-парк
- Президент Кипра стал Почетным гражданином Мариуполя
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Кабмин планирует увеличить расходы на образование – Гройсман 11:05
- Стало известно, сколько украинцев поддержали бы вступление в ЕС и НАТО на референдуме10:38
- ЕС не снимет санкции с России, пока не будут реализованы Минские договоренности – Меркель 10:25
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Минималка и пенсии: Гройсман назвал цифры09:15
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»