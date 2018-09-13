В Мариуполе не планируют открывать "Макдональдс"

13.09.2018 16:50

Помещение, где ранее располагался фаст-фуд "Runway" и ресторан "Макдональдс", в настоящее время закрыто и в нем идет ремонт. И мариупольцы стали надеяться, что в город вернется всемирно известный ресторан быстрого питания.

"Неужели крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания вернется в наш город?" - удивлялись горожане.

Как оказалось, нет. Как пояснили 0629 в компании, в ближайшее время в Мариуполе открытие "Макдональдса" не запланировано.

На месте же бывшего "Мака", как стало известно, откроется кофейня, а прежнее заведение быстрого питания переехало в район Дома связи.

Напомним, "Макдональдс" в Мариуполе закрылся в мае 2014 года из-за сложной логистики доставки продуктов.