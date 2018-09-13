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В ОРДО создали комиссию для проверки деятельности «министерства доходов и сборов»
13.09.2018 21:50
Оккупационная «власть» «ДНР» создала «межведомственная комиссия» по проверке деятельности «министерства доходов и сборов».
Врио главаря «ДНР» издал «указ», согласно которому, что в срок до 14 сентября 2018 года из числа работников «МГБ», «МВД» и «минфина ДНР» создать межведомственную комиссию по проверке деятельности «миндоха».
В состав комиссии от каждого из вышеуказанных «opганов» будут включены не менее пяти представителей.
По информации, надзор за «соблюдением законности» при проведении проверки будет обеспечивать и.о. «генерального прокурора ДНР».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, прокурор, МВД, проверка, комиссия, ДНР, Минфин, доходы, ОРДО
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