В ОРДО создали комиссию для проверки деятельности «министерства доходов и сборов»

13.09.2018 21:50

Оккупационная «власть» «ДНР» создала «межведомственная комиссия» по проверке деятельности «министерства доходов и сборов».

Врио главаря «ДНР» издал «указ», согласно которому, что в срок до 14 сентября 2018 года из числа работников «МГБ», «МВД» и «минфина ДНР» создать межведомственную комиссию по проверке деятельности «миндоха».

В состав комиссии от каждого из вышеуказанных «opганов» будут включены не менее пяти представителей.

По информации, надзор за «соблюдением законности» при проведении проверки будет обеспечивать и.о. «генерального прокурора ДНР».

Источник: donpress.com