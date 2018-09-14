Аферистка в Мариуполе присваивала деньги жителей ОРДЛО, оформляла пенсии "ополченцам" и покойникам

14.09.2018 08:15

Раскрыта схема на миллионы гривен с участием бывшей сотрудницы правоохранительных органов и школьной учительницы, ее подельников и сотрудников финансовых учреждений.

В Донецкой области стражи порядка вывели на чистую воду группировку, которая развернула преступный бизнес на жителях неподконтрольной территории Украины - пенсионерах. Об этом передает mrpl.city.

Мошенники предлагали жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей "оформить украинскую пенсию", не ожидая подвоха люди отдавали им необходимый пакет документов и доступ к банковским счетам. Однако обещанных денег многие так и не увидели. Аферисты приводили в банк подставных особ, внешне лишь отдаленно напоминающих обманутых пенсионеров, и "потрошили" их счета.

Счета в банке открывали даже на умерших граждан и недееспособных людей, террористов "народных республик" Донбасса. "По предварительным оценкам, подозреваемые завладели бюджетными средствами на несколько миллионов гривен. Сейчас все лица, причастные к мошеннической сети, установлены, инициатор преступного бизнеса задержана", - сообщили в полиции журналистам.



Следует отметить, что преступная сеть охватила срезу несколько населенных пунктов области, работала в Мариуполе, Славянске, Краматорске, Бахмуте, Покровске и вполне процветала несколько лет. Всем заправляла 31-летняя женщина – учительница биологии, которая в прошлом работала в правоохранительной системе.



Источник: www.dialog.ua