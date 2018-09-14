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Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину
Неудачная попытка создать "Новороссию" - только одна из попыток Кремля, пытающегося или вернуть Украину в сферу своего влияния, или уничтожить ее. Это была попытка лишить Украину практически половины ее территории, пишет журналист Андрей Пионтковский, передает "Диалог.UA".
Но вместо "Новороссии" получилась "Лугандония" - карликовая по сравнению с тем, что планировали "отжать" у Украины. Сейчас Кремль активно пытается создать новый пропагандистский и идеологический фон для очередной атаки на Украину. И то, что происходило после убийства террориста Александра Захарченко, весьма вписывается в действия во время такой попытки. Украину обвиняли в терроризме, российские политики даже вновь заговорили о вероятности прямой военной интервенции, некоторые горячие головы призывали к ней. Но эти разговоры и вообще эту шумиху пришлось прекратить, когда стало более чем очевидно, что убийство Захарченко – результат внутренних разборок внутри "руководства республики".
Но все это, отмечает Андрей Пионтковский, вовсе не означает, что Кремль отказался от своих притязаний на Украину. И новой попытки "взять в оборот" нашу страну нужно ждать совсем скоро или даже она уже предпринимается. Речь идет об использовании россиянами в своих целях президентских выборов в Украине, по итогам которых они хотят привести к власти своего человека. "Но вообще-то "умные люди" сочли, что две области - это слишком мелко. Им нужна вся Украина, то есть в целом - контроль над всей Украиной. И вот эту задачу они собираются осуществить во время президентских выборов", - добавляет Пионтковский. Ранее террористы "ДНР" в лице одиозного Басурина рассказали, почему ВСУ "отказались" "наступать" на "армию" "ДНР". Напомним, блогер объяснила, какое будущее ждет ОРДО, если на "выборах" главаря победят или Пушилин, или Басурин.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, Новороссия
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