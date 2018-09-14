Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм

14.09.2018 14:30

В Донецкой области прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

По информации Укргидрометцентра, днем 14 сентября в Донецкой области местами будут сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

В свою очередь, по данным сайта sinoptik.ua, в Мариуполе сегодня не будет сильного дождя. Весь день будет облачным и только вечером пойдет мелкий дождь. Однако ожидается кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с. Максимальная температура воздуха в Мариуполе достигнет +27 градусов.

Источник: https://mrpl.city