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«Комиссия парламента ДНР» начнет расследование деятельности Александра Тимофеева

14.09.2018 16:38
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«Комиссия парламента ДНР» начнет расследование деятельности Александра Тимофеева

Так называемый «парламент ДНР» анонсировал начало расследования деятельности бывшего руководства «Министерства доходов и сборов ДНР». Об этом сообщает местное издание, подконтрольное оккупационной власти.

Сегодня, 14 сентября, В Донецке состоится первое заседание «временной комиссии ДНР», которая будет заниматься выявлением фактов «причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Миндоходов».

Ранее издание сообщало об обвинениях в адрес «министерства» и лично Александра Тимофеева «Ташкента», которые поступили от аграрных и транспортных предприятий. В частности, Тимофеева обвиняют в захвате собственности предприятий и нанесенном ущербе в сотни миллионов российских рублей.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, парламент, боевик, ДНР, Тимофеев (Ташкент)
 
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