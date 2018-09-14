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Модель реинтеграции Донбасса украинцам надо выбрать на референдуме, – эксперт

14.09.2018 12:15
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Модель реинтеграции Донбасса украинцам надо выбрать на референдуме, – эксперт

Модель реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса украинцы должны выбрать на референдуме, потому что единого решения, которое устроило бы все украинское общество, пока нет. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Я думаю, что время "Ч" для Украины в части реинтеграции Донбасса будет после 2020 года. В период 2020-2022 годов появится окно возможностей для выполнения Минских или любых других соглашений, которые придут на их место, и будет возможность у власти, которая переживет цикл президентских, парламентских и местных выборов, реализовать то или иное решение», – сказал он.

По его мнению, в настоящий момент нет решения, которое бы устроило все украинское общество в вопросе реинтеграции Донбасса. «Его просто нет. Его не может быть этого решения. И для того, чтобы решить эту проблему, необходимо выносить эти вопросы на референдум – пусть украинцы выбирают ту модель реинтеграции или ту модель уступок и компромиссов, на которые мы готовы идти, и ту модель, на которую мы не готовы идти», – считает Бортник.

«Я не исключаю, что если в 2020-2022 годах мы не реализуем Минские соглашения или любую другую модель, то, скорее всего, Россия к следующим президентским выборам в РФ изберет четкий курс на признание этих территорий [неподконтрольного Украине Донбасса] по абхазскому и осетинскому сценарию с возможной эскалацией боевых действий, с возможными тяжелыми последствиями для нашей политики», – резюмировал эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV 



Теги: Донбасс, выборы, референдум, реинтеграция Донбасса
 
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