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«На убой». Воевавшего под Мариуполем добровольца-ингуша Украина выдала РФ
Украина передала России добровольца-ингуша, который воевал против боевиков под Мариуполем.
Об этом 0629 рассказал командир 8-го отдельного батальона УДА «Аратта» Андрей Гергет.
"Украинское правительство выдало России бойца чеченского батальона Тимура Тумгоева, который воевал на Донбассе за Украину против российских наемников", - сказал он
Бойца зовут Тимур Тумгоев, он приехал защищать Украину в 2016 году. До этого жил в Турции, где скрывался от российских спецслужб. Первая попытка арестовать Тимура была еще в 2015 году, когда он только приехал в Харьков, чтобы вступить в батальон Шейха Мансура. Тогда его арестовали СБУшники и пограничники, и по решению об экстрадиции отправили на границу, чтобы передать РФ. Но Тимур порезал вены и был отправлен в больницу. В процесс защиты добровольца включились многие люди и его удалось "отбить", оставив в Украине.
Недавно он летал в Турцию на похороны жены, и 10 сентября был уже в Киеве. Его вновь вызвали правоохранительные органы в Харьков, где арестовали в одном из кафе, чтобы все же передать России. Кремль утверждает, что Тимур Тумгоев воевал в Сирии за ИГИЛ. Поэтому будет судить его как международного террориста.
Комбат «Аратты» Гергет называет решение украинских властей о выдаче Тимура — «бессовестным решением бессовестных руководителей». «Он очень хороший боец, настоящий враг Кадырова и Путина, который приехал к нам делиться опытом боевых действий», - говорит он и подтверждает, что доброволец воевал во второй Чеченской компании и в Сирии (за кого — не уточнил).
По мнению Червня, в России Тимур будет осужден на очень большой срок либо ликвидирован. Он возмущается, как можно воевать с кремлевским режимом и выдавать ему его врагов. «Кто враг России — тот наш друг», - уверен Червень и добавляет, что через несколько дней он уже будет на территории России.
В свою очередь пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил, что ведомству не известно о желании Тумгоева воевать против российского агрессора в Донбассе. "Каких-либо данных об участии лица в АТО или желании участвовать в АТО не поступало", - отметил он.
"У нас много бойцов, которых в связях с ИГИЛ обвиняют, с кем угодно – лишь бы их задержали и выдали. Русские никакими методами не гнушаются. Хотя мы и близко не подпускаем к себе ни игиловцев, ни кадыровцев. Я же не говорю, что наши все – ангелы. И если кто-то из наших бойцов совершил что-то противозаконное – задерживайте его, штрафуйте, пусть отрабатывает. Пусть даже в тюрьме сидит – но здесь, на территории Украины. Зачем же сдавать человека туда, этим варварам? Как вы можете отправлять людей на убой?!" - возмущен действиями украинских силовиков командир чеченского батальона Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Мариуполь, добровольцы
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