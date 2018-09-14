- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Донецка и Луганска слишком мало: в России рассказали о готовящейся Путиным новой атаки на Украину19:52
"Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены
Дончане шокированы нововведением террористов. От недавнего времени у въезжающих в Донецк снимают отпечатки пальцев и заносят данные людей в "уголовную базу" "МВД "ДНР".
Об этом пишут пользователи соцсетей, скрин показала в Twitter, блогер БыльБылева, передает "Диалог.UA". Так, подобную картину наблюдали дончане пересекающие "Еленовку" в направлении оккупированного Донецка.
При этом оккупанты особенно принудительно заставляют снимать отпечатки пальцев молодых людей, но под "раздачу" иногда попадают и девушки. Разъяснить, для чего это делается, террористы не хотят. Они пытаются убедить дончан, что страшного ничего нет.
"А потом ночью к тебе внезапно кто-то постучится, и окажется человек на "подвале", "Мне 20 лет, я студентка, какие отпечатки пальцев? Но мне не хотели отдавать паспорт, пока я это не пройду", "Видела этот ад, в моей очереди почти у всех сняли", - жалуются дончане.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, отпечатки пальцев, паспорт, ДНР
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Указ Порошенко о биометрическом контроле на границе вступил в силу
- Депутат Госдумы РФ пообещал жителям "ДНР" российские паспорта
- В Донбассе зэки учатся в вузах и женятся, не выходя из тюрьмы
- "Русский мир" в "ДНР": подушка "народная республика" и "коммунистическая" обложка "паспорта"
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- "Не отдают паспорт, пока не пройдешь это": на блокпостах "ДНР" очередное "нововвведение", дончане возмущены22:05
- «Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник21:30
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Кабмин планирует увеличить расходы на образование – Гройсман 11:05
- Стало известно, сколько украинцев поддержали бы вступление в ЕС и НАТО на референдуме10:38
- ЕС не снимет санкции с России, пока не будут реализованы Минские договоренности – Меркель 10:25
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Минималка и пенсии: Гройсман назвал цифры09:15
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»