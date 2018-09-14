Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет, - Кучма

14.09.2018 15:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет, - Кучма

Последний масштабный обмен заложниками на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года

До президентских выборов 2019 года продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, передает "112 Украина".

Так, Кучма считает, что обмена заложниками до президентских выборов в Украине не будет.

"Я не думаю, что какие-либо изменения будут вообще до президентских выборов", - сказал Кучма.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы "сохранить лицо".

По словам Климкина, освобождение голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в тюрьму в России, осложнено тем, что Кремль "не ценит человеческую жизнь". Он также заявил, что Россия рассматривает людей как "человеческий материал, который должен быть израсходован".

РБК-Украина также сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь предлагает российской коллеге Татьяне Москальковой провести встречу для обсуждения реализации договоренностей президентов Украины и РФ о посещении удерживаемых в тюрьмах двух стран.

Отметим, ранее Москалькова заявляла, что обмен Сенцова на российских заключенных, которые содержатся в Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины.

 

Источник: https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, выборы президента, Кучма, обмен пленными
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх