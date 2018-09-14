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Опять покушение? В Донецке возле гостиницы гремит стрельба, звучат взрывы
14.09.2018 07:10
В оккупированном Донецке вчера вечером была слышна стрельба и взрывы.
В социальных сетях дончане сообщают, что в гостинице «Прага» «силовики» разоружают наемников «батальона» российского писателя и оккупанта Захара Прилепина.
Сторонник ОРДО Александр Жучковский сообщил, что был слышен взрыв и беспорядочная стрельба. Никого из оккупантов из здания пока не выпускают, по его словам, командир батальона Сергей Фомченков («Фомич») задержан.
Украинской блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что вместе с Фомченковым был арестован участник НВФ с позывным «Араб».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, ДНР, взрывы
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