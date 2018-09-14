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Архив - Донецкая область

«Прилепинцев» удерживают в расположении, но выпускают за сигаретами — источник

14.09.2018 21:30
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Подробности о разоружении «прилепинского батальона» сообщила российская журналистка Кристина Мельникова в Facebook.

По словам одного из «офицеров» батальона, собеседника Мельниковой, местные «силовики» их принуждают перейти в полк спецназнчения под управление «МВД». «Командира батальона Фомича» и «начштаба» куда-то «уволокли». Собеседник сообщил, что по слухам «Фомича» хотят убрать, так как на его место есть другой претендент.

«Мы ждем результатов от командира батальона. Когда будет все по нему ясно, тогда и будем принимать решения. Тут пока непонятно, что у них сейчас за игрища происходят» — сообщил «офицер батальона Прилепина».

Взрыв во дворе «Праги», где находится расположение батальона он назвал возможной провокацией:

«Гранату кто-то взорвал во внутреннем дворе. Я не знаю, для чего, может, провокация была, может, еще что. Но ребята мои спокойно к этому отнеслись, заняли оборону и ни одного выстрела сейчас больше нет».

Вооруженные люди по-прежнему находятся на территории гостинцы и только выпускают «прилепинцев» за сигаретами.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, боевики
 
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