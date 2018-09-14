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«Проходит внеплановое совещание»: Захар Прилепин опроверг слухи о разоружении батальона

14.09.2018 15:00
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«Проходит внеплановое совещание»: Захар Прилепин опроверг слухи о разоружении батальона

Захар Прилепин опроверг информацию о том, что 13 сентября была предпринята попытка разоружения «батальона Прилепина» в гостинце «Прага» (Донецк). Об этом он сообщил в интервью изданию «Взгляд».

В частности, он заявил, что это неподтвержденные сведения.

«Ничего такого, о чем пишут сто пятьдесят украинских СМИ — бои, взрывы — ничего этого нет. И въезд в ДНР мне никто не запрещал», — сказал Прилепин. — У нас много желающих бежать впереди всех новостей и давать неподтвержденные новости».

Вчера сообщалось, что в гостинице «Прага» началось разоружение «прилепинского батальона».

Кроме того, Telegram-канал «Это ДНР, детка» сообщил, что Прилепину, Александру Казакову, Александру Тимофееву и Дмитрию Трапезникову запрещен въезд в на территорию «ДНР».

По словам Прилепина, ничего подобного на самом деле не происходило.

«Есть, что называется, штатные ситуации в силу некоторых сложностей, возникших при реорганизации армии ДНР», — пояснил он. По его информации, проходит «внеплановое совещание». Сейчас приводят в исполнение приказ погибшего «главы» Захарченко о переподчинении «батальона МВД».

«Никакой стрельбы и других эксцессов, не было», — добавил он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, стрельба, опровержение, ДНР, боевики
 
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