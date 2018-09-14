Россия перебрасывает к границе с Украиной войска с «Ураганами» - разведка

14.09.2018 09:15

Россия в полевых лагерях на границе с Украиной формирует специальные отряды наемников для ротации и усиления передовых позиций боевиков на Донбассе.

Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, российское военно-политическое руководство увеличивает количество войск ВС РФ неподалеку от границ с Украиной.

«Под видом участия в маневрах «Восток-2018» в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО «Ураган»», — сообщил он со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.