Волонтёр рассказала о правилах безопасности при поездке в "Л/ДНР"

14.09.2018 14:45

Волонтёр организации "Блакитний птах" Анна Мокроусова рассказала о правилах безопасности при поездке на оккупированную территорию.



Об этом сообщает журнал "Тиждень".

По её словам, первое, что должен сделать человек, планирующий ехать в ОРДЛО - это уведомить доверенное лицо: родственники, друзья, соседи. Если такого человека поблизости нет, можно обратиться в волонтёрские организации вроде "Восток SOS" и "Донбасс SOS". В любом случае подобным людям надо рассказать о том, куда именно планируется поездка и передать им фото, возможно, копии своих документов - они могут понадобится в случае пропажи человека.

Следующим шагом является очищение мобильного телефона и остальных электронных устройств. Нужно удалить все телефонные номера тех, кто имеет отношение к войне и открыто придерживается проукраинской позиции - бойцы ВСУ, добровольцы, волонтёры, сотрудники спецслужб и так далее.

Желательно брать с собой чистый телефон и оставлять как можно меньше проверенных номеров. Надо также удалить все фото, смс и заблокировать на устройствах входы в социальные сети. Не лишним также будет передача доверенному лицу паролей на страницы социальных сетей для удаления "подозрительной" информации.

Волонтёр также советует обращать внимание на ситуацию в оккупированных территориях - после резонансных событий и террактов там увеличивается количество случаев задержания людей.



Автор Андрей Пономаренко

Источник: https://tribun.com.ua