Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ

15.09.2018 11:31

Пророссийские террористы 25 раз били по позициям ВСУ.



Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Обстановка на фронте контролируется ВСУ. За прошедшие сутки российские боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщает Штаб.

Из минометов 82-го террористы обстреляли позиции Объединенных сил вечер на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное.

"Также по позициям защитников Чермалык оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты", - добавляют военные.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток двухбоевиков уничтожено, трое ранены.

Источник : https://www.0629.com.ua