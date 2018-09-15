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Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ
Пророссийские террористы 25 раз били по позициям ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Обстановка на фронте контролируется ВСУ. За прошедшие сутки российские боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщает Штаб.
Из минометов 82-го террористы обстреляли позиции Объединенных сил вечер на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное.
"Также по позициям защитников Чермалык оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты", - добавляют военные.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По данным разведки, в течение суток двухбоевиков уничтожено, трое ранены.
Источник : https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, позиции
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