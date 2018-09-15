Боевики на Донбассе за день четыре раза нарушили режим прекращения огня.

15.09.2018 22:04

Военнослужащие ООС не пострадали.

В течение текущих суток, 15 сентября, с 07.00 до 18.00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, враг не применял.

В течение дня позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка и Чермалык.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение по осуществлению огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Источник : https://www.segodnya.



