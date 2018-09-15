Гиркин уже не скрывает крах боевиков на Донбассе: "Мы войну проиграли. Украина сильнее, ВСУ нас уничтожат"

15.09.2018 16:48

Террористы прямо признали, что Украина отвоюет Донбасс и выиграет войну. Такое заявление сделали сбежавший в РФ главарь боевиков Игорь Стрелков и террорист фейковой "Новороссии" Андрей Морозов, передает "Диалог.UA". В эфире одной из пропагандистских программ сепаратисты заявили, что ВСУ настолько мощны и крепки, что "армии" "республик" не могут им противостоять в полной мере. По их словам, Украина от своих планов не отступится и сделает все, чтобы дойти до победы. По словам Гиркина, соотношение сил сейчас на действующем фронте ВСУ и корпусов "народной милиции" можно примерно определить, как от 3 к 1 до 7 к 1 на главных направлениях в пользу Украины. Силы ООС превосходят оккупантов не только по численности своих войск, но и по технике. Гиркин подчеркнул: техника украинских военных выглядит намного лучше, чем техника боевиков. А ситуация с вооружением, как отметил Стрелков, у террористов вообще отвратительная. "На данный момент говорить о том, что "ополчение" способно самостоятельно наступать, - это полнейший абсурд", - констатировал Гиркин. Он добавил, что боевикам сейчас идти в наступление на ВСУ нет смысла, тем более что за последние годы боевой дух террористов значительно упал. Его мысли продолжил Морозов, он уверен: Украина четко нацелена на победу и сможет разгромить врага на востоке Украины. "Украина не только готовится к войне. Фундаментальный момент — Украина готовится побеждать в этой войне. Люди точно знают, чего они хотят", – признал террорист.



Источник : https://www.dialog.ua





