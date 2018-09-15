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«Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
Нынешний Донецк производит гнетущее впечатление. Те, кто приезжает в город после долгого перерыва испытывают шок. Об этом пишут дончане в соцсетях.
На полупустых улицах города редко увидишь радостное лицо: «Город умирает, люди злые». Говоря о хорошем, упоминают только то, что «по сравнению с весной стало тише».
Частный бизнес преимущественно сосредоточен на торговле продуктами. В продуктовые магазины «переквалифицированы» даже бывшие бутики: «…любимый бутик стал гастрономом причем ширпотребным», — пишут люди.
ТРЦ «Донецк Сити» с трудом выживает в условиях отсутствия спроса. Говорят, что единственный ТЦ, где еще есть покупатели — это «Континет».
«Амстор на цирке — людей нет… в магазине было человек 10, включая охранника и кассира», — сообщают очевидцы.
О качестве товаров российского производства местные жители рассказывают почти при каждом общении с теми, кто уехал на свободную территорию.
«У одного с кем говорил свое СТО, запчасти пытаются завозить из Украины т.к. все что привозят из расеи ужасного качества или подделка. Например; „оригинальный“ воздушный фильтр Toyota, привезенный из расеи прослужил 4000 км. и так со всеми запчастями либо очень дорого», — пишет пользователь соцсети.
Источник : https://donpress.com
Теги: город, жизнь, оккупация, Донетчина
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